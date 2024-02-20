سيدات غزة بمستشفى شبين الكوم: رحلتنا كانت صعبة والمصريون أهل كرم

أكدت إيمان ضبش مريضة بمستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، أن رحلتها كانت صعبة، خصوصاً أثناء خروجها من قطاع غزة إلى معبر رفح ومنه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت “إيمان” أنها عقب وصولها للمعبر تم تشخيص حالتها مع الموجودين وإرسالهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج في جميع محافظات مصر، وكان من نصيبها أن يتم استضافتها في مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وأكدت إيمان أنها منذ وصولها إلى المستشفى، تم التعامل معها بكل حب واحترام، وتم تلبية جميع احتياجاتها من ملابس وطعام وعلاج على أعلى مستوى، كما شكرت إيمان الضباش جميع القائمين على دعمها الطبي بشكل عام، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت “أم أحمد” إحدى السيدات المتواجدات في المستشفى واللاتي أيضًا جاءن من قطاع غزة وتحملن الجنسية الفلسطينية، أنها الآن تخضع للعلاج الطبي المتميز، وشعرت بتحسن شديد منذ وصولها إلى المستشفى.

وأكدت “أم أحمد” أنها تعاني من جلطة أثرت على الحركة ولكن تأمل أن تخرج من المستشفى بعد استرداد عافيتها، وأوصت الجميع بالدعاء للمرابطين في غزة بالنصر واسترداد الأرض، كما أكدت على أن المصريين أهل كرم منذ وصولنا ولم نحتاج لأي شيء.

سيدات فلسطين مع محررة الدستور

سيدات فلسطين مع محررة الدستور