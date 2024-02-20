الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سيدات غزة بمستشفى شبين الكوم: رحلتنا كانت صعبة والمصريون أهل كرم

سيدات فلسطين مع محررة
سيدات فلسطين مع محررة الدستور

أكدت إيمان ضبش مريضة بمستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، أن رحلتها كانت صعبة، خصوصاً أثناء خروجها من قطاع غزة إلى معبر رفح ومنه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت “إيمان” أنها عقب وصولها للمعبر تم تشخيص حالتها مع الموجودين وإرسالهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج في جميع محافظات مصر، وكان من نصيبها أن يتم استضافتها في مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وأكدت إيمان أنها منذ وصولها إلى المستشفى، تم التعامل معها بكل حب واحترام، وتم تلبية جميع احتياجاتها من ملابس وطعام وعلاج على أعلى مستوى، كما شكرت إيمان الضباش جميع القائمين على دعمها الطبي بشكل عام، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت “أم أحمد” إحدى السيدات المتواجدات في المستشفى واللاتي أيضًا جاءن من قطاع غزة وتحملن الجنسية الفلسطينية، أنها الآن تخضع للعلاج الطبي المتميز، وشعرت بتحسن شديد منذ وصولها إلى المستشفى.

وأكدت “أم أحمد” أنها تعاني من جلطة أثرت على الحركة ولكن تأمل أن تخرج من المستشفى بعد استرداد عافيتها، وأوصت الجميع بالدعاء للمرابطين في غزة بالنصر واسترداد الأرض، كما أكدت على أن المصريين أهل كرم منذ وصولنا ولم نحتاج لأي شيء.

سيدات فلسطين مع محررة الدستور
سيدات فلسطين مع محررة الدستور
سيدات فلسطين مع محررة الدستور
سيدات فلسطين مع محررة الدستور
سيدات فلسطين
سيدات فلسطين
محافظة المنوفية مرضى فلسطينين مستشفي شبين الكوم التعليمي سيدات غزه اهل الكرم

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يطمئن على حالة المرضى الفلسطينيين بمستشفى شبين الكوم التعليمى

محافظ المنوفية يلتقي وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بـ"الوزراء"

"العليا للانتخابات" تدعو "مهندسي المنوفية" للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي.. الجمعة

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة