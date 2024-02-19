‎أحمد موسى: مصر تتقدم بدعوى قضائية ضد إسرائيل بسبب جرائمها فى غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر سترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء المقبل؛ للمطالبة بوقف الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التي تشترك في حدود مع فلسطين، وأنها كانت أول دولة أبرمت اتفاقية سلام مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.

‎وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن هذه الدعوى القضائية هى الثانية من نوعها بعد أن نجحت مصر في استرداد طابا من إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية في عام 1989، مؤكدا أن الهدف من الدعوى هو فضح الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي وصفها بأنها جرائم إبادة ونازية جديدة.

وطالب موسى بالاعتراف الدولي بدولة فلسطينية مستقلة وسيادية، وأن تخضع تل أبيب للقانون والمحاكم الدولية بدلًا من الاستناد إلى حماية أمريكا.