الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فرح الزاهد تكشف عن أسباب غيابها هذا العام عن السباق الرمضانى الدرامى

فرح الزاهد
فرح الزاهد

قالت الفنانة فرح الزاهد، إنها تستعد الآن لمسلسل جديد سوف يتم عرضه على إحدى المنصات، وهذا العمل سيكون خارج السباق الرمضاني.

الغياب عن السباق الرمضاني 

وأكدت الفنانة فرح الزاهد، خلال لقائها ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنها سوف تتغيب عن السباق الرمضاني بسبب أنها سوف تجري عملية جراحية في الساق قريبًا.

وتابعت:" أبتعد عن السوشيال ميديا قدر المستطاع، ولا أحب الشهرة على الإطلاق، كما أنني لا أحب التدخل في خصوصياتي".

الأعمال الفنية الهادفة

واستطردت:" حريصة على تقديم أعمال فنية متنوعة تقدم الرسائل الهادفة، ويهمني تقديم الأعمال الفنية أكثر من الشهرة".

فرح الزاهد الفنانة فرح الزاهد الحياة اليوم الحياة لبنى عسل

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