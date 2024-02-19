الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: سنطرح مسودة قرار فى مجلس الأمن لنؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، عن أنه ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن تؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

مجازر الاحتلال 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن المولد الكهربائي بمجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين كحد أقصى.

وقالت الصحة الفلسطينية إن مستشفيات شمال قطاع غزة بلا كهرباء، والاحتلال يتعنت في إيصال المساعدات الطبية والوقود إليها، ما يهدد بالشلل التام.

 

الصحة الفلسطينية 

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن أن 29092 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 69028 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر.

مجلس الأمن القاهرة الإخبارية قناة اللقاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية نبأ عاجل

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