جيش الاحتلال: استهدف البنية التحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبى لبنان

أعلن جيش الاحتلال، عن استهدافه لبنية تحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الصحة الفلسطينية

كانت قد قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل مستشفى ناصر في خان يونس إلى ثكنة عسكرية وعرّض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن: 25 من طواقمنا و136 مريضًا بمجمع ناصر دون كهرباء ومياه وطعام وأكسجين وبلا قدرات علاجية.

الهجمات الصهيونية

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 29092 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 69028 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر.