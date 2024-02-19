أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي تدعم وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.

مسودة القرار الأمريكية تنص على أن شن هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة.

مشروع القرار الأمريكي يقول إنه لا ينبغي المضي قدمًا وشن هجوم بري كبير على رفح في ظل الظروف الراهنة.

مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن سيندد بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال دبلوماسيون، إنه من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة سيُطرح للتصويت ومتى.

