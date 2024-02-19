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اقتصاد

وزير البترول: جاهزون لبدء العمل بتنفيذ مشروعات داخل ليبيا

جريدة الدستور

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من اللقاءات والمباحثات  الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024، حيث عقد الوزير جلسة مباحثات مع المهندس فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية والوفد المرافق لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا الشقيقة، في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس طارق الملا جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا، كما أكد جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشقاء الليبيين في ضوء طلب الجانب الليبي التعاون في هذا الصدد.

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