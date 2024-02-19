بى بى سى: فيلم وثائقى يثير الجدل بعد وفاة "أليكسى نافالنى"

أثارت وفاة المعارض الروسي البارز"أليكسي نافالني" الجدل داخل السجن في روسيا، رغم استمرار التحقيقات بشأن وفاته واستنكار روسيا للموقف الغربي وطريقة تعامله مع الحادث.

وسلطت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها الضوء على وفاة أليكسي نافالني، من خلال لقاء مع دانييل روهر مخرج الفيلم الوثائقي الذي تناول حياة نافالني، وذلك عام 2022 عقب نجاته من محاولة تسمم بغاز الأعصاب.

طرح المخرج الكندي دانييل روهر على أليكسي نافالني في الفيلم الوثائقي "نافالني" الحائز على جائزة الأوسكار عام 2022 سؤالا "إذا قُتلت، وإذا حدث ذلك لك، ما هي الرسالة التي ستتركها وراءك للشعب الروسي؟".

وردًا على سؤال المخرج الكندي قال نافالني مبتسمًا في الفيلم الذي تم إخراجه منذ عامين "يا دانيال، لا مستحيل. يبدو الأمر كما لو كنت تصنع فيلمًا عن قضية موتي".

وقالت "بي بي سي" إن هذه الكلمات اكتسبت الآن تأثيرًا جديدًا مع وفاة الناشط السياسي الروسي البالغ من العمر 47 عامًا في أحد سجون الدائرة القطبية الشمالية يوم الجمعة.

وقالت سلطات السجن الروسي، إن نافالني أصبح مريضا بعد أن ذهب للتمشية، فيما يقول فريق نافالني إن السلطات الروسية تحتجز جثته عمدًا حتى تتمكن من إخفاء آثاره.

كواليس عمل روهر مع نافالني

على الرغم من المخاطر الواضحة التي كان نافالني يواجهها في روسيا، قال روهر لبي بي سي إنه كان لا يزال في حالة صدمة كاملة عندما سمع نبأ وفاة صديقه.

وقال روهر لبي بي سي: "إن هذه اللحظة صادمة بالنسبة لي، فقد صدمت عندما سمعت خبر وفاته، على الرغم من أن أي شخص يشاهد الفيلم لا ينبغي أن يصاب بالصدمة، فلا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا".

ووصف روهر كيف تطورت صداقته مع نافالني خلال مشروع الفيلم: "أعتقد أن احترامنا المتبادل لبعضنا البعض كان مبنيًا على روح الدعابة المشتركة- فهو رجل مرح للغاية، ويحب الضحك. وفي غضون 10 ثوانٍ تقريبًا من لقائي كان يسخر مني ويطلق النكات على حسابي".

يتتبع الفيلم نافالني وفريقه وهم يكشفون مؤامرة لتسميمه بغاز الأعصاب القاتل.

قصة تسمم نافالني في 2020

في أغسطس 2020، انهار نافالني أثناء رحلة فوق سيبيريا وتم نقله إلى المستشفى في أومسك، في هبوط اضطراري أنقذ حياته، وفي النهاية سمح المسؤولون الروس بنقله جوًا إلى برلين لتلقي العلاج، فيما كشفت الحكومة الألمانية أن الاختبارات التي أجراها الجيش وجدت "دليلا قاطعا على وجود عامل غاز أعصاب كيميائي من مجموعة "نوفيتشوك".

ونفى الكرملين وقتها أي تورط له ورفض النتائج التي توصل إليها التحقيق، بينما نافالني شرع في تحقيق خاص مع فريق من الصحفيين للتوصل للحقيقة

وفي أحد المشاهد الاستثنائية في الفيلم، يخدع نافالني أحد عملاء جهاز الأمن الفيدرالي ليعترف عبر الهاتف بأن السلاح الكيميائي قد تم وضعه على ملابسه الداخلية في أحد فنادق تومسك.

وقال العميل كونستانتين كودريافتسيف الخبير الكميائي إنه لو لم تقم الطائرة بهبوط اضطراري، لكان نافالني قد مات، وحتى الآن يعتبر مصير كونستانتين مجهولا أيضا بعد هذا العمل.

قال شين بوريس، منتج الفيلم: "لقد أذهلنا جميعًا تمامًا"، مضيفا "عندما بدأ الفريق تلك المقابلة، لا أعتقد أن أحدًا توقع أن تسفر المكالمات عن أي نتيجة من هذا القبيل".

يتتبع الفيلم نافالني وهو يتعافى من التسمم ويقضي بعض الوقت مع عائلته. ويوثق عودته إلى روسيا، حيث يتم القبض عليه لدى وصوله إلى البلاد ولم يحصل على حريته مرة اخرى، ويقول روهر إنه ونافالني أصبحا قريبين خلال أشهر التصوير، لكن الموضوع لم يكن سهلًا.

وقال: "كانت هناك لحظات موترة للغاية، حيث كان علي أن أسأله أشياء غير مريحة. حتى السؤال الأول في الفيلم... كان هذا خطًا غير مريح للغاية، لكنني هناك أولًا وقبل كل شيء لأصنع فيلمًا".

ووفق التقرير فإن احتمال وفاة نافالني هو الخيط الذي يمتد طوال الفيلم، ففي أحد المشاهد، بين المقابلات، سأله أحد أعضاء فريق نافالني عما إذا كان يشعر بالغضب من الأسئلة حول ماضيه.

وقال نافالني إنه ليس كذلك، لكنه يضيف: "كل ما في الأمر أنني أدركت أنه يصور كل شيء من أجل الفيلم الذي سيطلقه إذا تعرضت للأذى"، وبالفعل تم إصدار الفيلم قبل وفاته وحظي بإشادة دولية واسعة النطاق.

وقالت صحيفة الجارديان إنه "واحد من أكثر الأشياء المذهلة التي ستشهدها على الإطلاق"، بينما وصفته صحيفة التايمز بأنه "بلا شك أحد أكثر الأفلام الوثائقية إثارة التي تم إصدارها هذا العام أو أي عام آخر".

"أليكسي، إذا تم القبض عليك وإلقائك في السجن، أو حدث ما لا يمكن تصوره وتم قتلك، ما هي الرسالة التي ستتركها وراءك للشعب الروسي؟" سأل روهر في المشهد الأخير، لينهي كلامه بالروسية: "نحن لا ندرك مدى قوتنا في الواقع. الشيء الوحيد الضروري لانتصار الشر هو ألا يفعل الناس الطيبون شيئا، لذلك لا تكن خاملا".

يقول روهر إن صناعة الفيلم غيرت حياته فكان لذلك تأثير عميق عليه كإنسان، مضيفًا "كل شيء لن يكون على ما يرام بالنسبة لأليكسي كما نعلم، ولكن حياته عبارة عن دروس متقدمة في الشجاعة والمرونة والضوء في الظلام".