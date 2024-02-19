الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين 15 يومًا

حبس متهمين
حبس متهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المطرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس متهمين بالنصب على المواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط مستريح التطبيقات الإلكترونية بالقاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بالمطرية لاستيلائه على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومي عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأقر باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين عامل بشركة – فنى صيانة، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة "تم ضبطهما".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.

قاضي المعارضات محكمة المطرية قسم شرطة المحلة عملات افتراضية آلات تعدين

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