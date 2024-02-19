المشدد 5 سنوات لسائق دهس شخصا تحت تأثير المخدرات فى الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم "م.ا.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة للتعاطي والتسبب في وفاة المجني عليه " م.ع.ح".

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد بحادث مروري بطريق الكورنيش مما أدى إلى وفاة المجني عليه.

وتبين من التحقيقات، أنه حال قيام ضباط المرور بحملة رادار بطريق الجيش الكورنيش، أبصرت القوة الموروية قدوم السيارة التي يقودها المتهم " م.ا.م" سائق بسرعة عالية أعلى من المقرره قانونيا وانحرف قائدها من أقصي اليسار الي اليمين مصطدما بالمجني عليه " م.ع.ح"، مما أدى إلى وفاته وتمكنت القوة من ضبط المتهم وتبين أن يفوح منه رائحة المواد الكحولية، وبتفتيشه من قبل ضباط قسم شرطة باب شرقي تبين العثور علي قطعة لمخدر الحشيش،واقر المتهم لحيازته المخدر بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.