الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المحكمة تستمع لموظف البنك في محاكمة مدير أعمال حلمي بكر السابق

حلمي بكر
حلمي بكر

بدأت محكمة جنح العجوزة، الاثنين، جلسة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وشهدت جلسة اليوم حضور موظف البنك لمناقشته في الواقعة أمام هيئة المحكمة وفقًا لطلب دفاع الموسيقار حلمي بكر بالجلسة السابقة.

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قرار من المحكمة فى قضية مدير أعمال حلمى بكر

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نصب عليه فى 2 مليون جنيه.. نظر محاكمة مدير أعمال حلمى بكر اليوم

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

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