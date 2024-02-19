الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية المندورة

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 2298 لسنة 2023 بشان يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية المندورة - التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو مندور - مركز دسوق -.

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 2298 لسنة 2023 بتاريخ 18/12/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 119 لسنه 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/12/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 20/11/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية المندورة - التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو مندور مركز دسوق وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

نص القرار

قــــــرر:

المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية المندورة - التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو مندور - مركز دسوق -المادة الثانية - ينشر القرار في الوقائع المصرية.

المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. محافظ كفر الشيخ اللواء / جمال نور الدين

من الجدير بالذكر ان المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية ومناطق التنمية ذات الأولوية يهدف المشروع إلى أن تصبح مصرودولة متقدمة ومنافسة على المستوى العالمى ذات أقتصادًا معرفيًا يستثمر قدرات الإنسان وعبقرية المكان والموارد ومجتمعًا متوازنًا متمسكًا بالهوية الوطنية وبموروثه الثقافي وقيمه الدينية والحضارية.

و أن يتمتع فيها المواطنون كافة برغد العيش وجودة الحياة في إطار منظومة بيئية متكاملة ومناخ ديمقراطي دافعًا للتنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة والتركيز على تنمية المناطق الفقيرة فى شمال ووسط الصعيد كأولوية أولى، وتبنى إستراتيجية الانتشار فى مجتمعات عمرانية بأحجام سكانية صغيرة ومتوسطة بأنماط ووظائف مختلفة (خدمات إقليمية - بنية متطورة - خدمات زراعية - تنمية سياحية) فى إطار يتكامل مع المستقرات القائمة والمدن الجديدة