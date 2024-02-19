وزارة الصحة الإندونيسية: وفاة 57 من موظفى الانتخابات حتى 17 فبراير

توفى ما لا يقل عن 57 من موظفي الانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في إندونيسيا، وفقا لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بأسباب الوفاة، أشارت وزارة الصحة إلى أن الأسباب شملت أمراض القلب والحوادث ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وتوقف عمل العديد من أعضاء الجسم.

يذكر أن الانتخابات الإندونيسية أجريت يوم 14 فبراير الجاري، لانتخاب رئيس للبلاد ونائب للرئيس، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الممثلين الإقليميين والمجالس التشريعية الإقليمية على مستوى المقاطعات والمدن.

وأعلن الجنرال السابق، برابوو سوبيانتو فوزه في الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا، حيث منحته النتائج غير الرسمية المبكرة تقدما بفارق كبير.