الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسي: مذكرة أمام محكمة العدل الدولية دليل موقفها الثابت لنصرة فلسطين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، إن حرص الدولة المصرية على رفع مذكرة أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني سيكون لها أهمية كبيرة.

مناصرة مصر للقضية الفلسطينية 

وأكد الباحث السياسي جهاد حرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تحرص على تقديم المساعدات الإنسانية باستمرار إلى الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه الحرب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تسعى الدولة المصرية إلى عرض ومساندة القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية، خاصة وأن مصر ترعى مصالح الدولة الفلسطينية منذ بداية هبوط الاحتلال على هذه الدولة العربية الشقيقة.

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 


وأضاف في حديثه، مذكرة مصر ومرافعتها أمام المحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل توثيق إضافي للرؤية المصرية للحقوق الفلسطينية.

جهاد حرب باحث سياسي اكسترا نيوز شادي شاش حديث الاخبار

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