الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صاحب الـ91 عامًا.. رشوان توفيق: حرصت على عدم تقديم عمل أندم عليه

رشوان توفيق
رشوان توفيق

قال الفنان القدير رشوان توفيق، أنه حرص منذ بداية حياته على ألا يقوم بعمل ضد مبادئه وسلوكه كي لا يندم عليه في المستقبل. 

رؤية الأنبياء في المنام

وأكد الفنان القدير رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”،:والدي كان يحب الفن والفنانين بصورة كبيرة، ولكن والدتي كانت غير محبة لهذا المجال بصورة كبيرة، وكانت والدتي تحب التهجد والتقرب إلى الله بالعبادة، لذا كانت والدتي من أولياء الله الصالحين".

وتابعت:" رأيت النبي صلى الله وعليه وسلم في المنام، واستقيظت وأنا أقول "ده هو"، كما أنني رأيت جسد سيدنا عيسى في المنام وباب السماء مفتوح ولكن لم أشاهد وجهه".

التقرب إلى الله

واستطرد:" رأيت سيدنا نوح في المنام، ورأيت سيدنا موسى أيضًا، وأن سعيد بأن الله سبحانه وتعالى منحني رؤية بعض الأنبياء، وتحدثت مع سيدنا إبراهيم في منام قبل آذان الفجر مباشرة".

 

رشوان توفيق الفنان رشوان توفيق من خيري خيري رمضان المحور

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