الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بلاتي توريه يحصل على أفضل لاعب في موقعة بيراميدز والاتحاد السكندري

بلاتي توريه
بلاتي توريه

اختير لاعب نادي بيراميدز بلاتي توريه أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفور على الاتحاد بنتيجة هدف دون مقابل في إطار لقاءات الجولة ١٣ من بطولة الدوري، وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وساهم في فوز الفريق وحصد النقاط الثلاثة الغالية.

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى ٢١ نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب من ١٠ مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.

وحقق فريق بيراميدز انتصارًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم “دوري نايل” موسم 2023-2024.

وسجل محمد رضا بوبو هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة مروان حمدي، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وسجل مصطفى فتحي هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة 26 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أسامة جلال من الجهة اليسرى، لكن تم إلغائه أيضًا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

محاولات أصحاب الأرض استمرت أمام تألق المهدي سليمان، حتى استطاع أحمد سامي تسجيل هدف الانتصار لـ بيراميدز في الدقيقة 75 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها الظهير المغربي محمد الشيبي من الجهة اليمنى..

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز لـ 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

أما عن تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد في الدوري المصري، فشهد البدء بالثلاثي مصطفى فتحي، فاخري لاكاي، مروان حمدي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد في الدوري المصري كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فاخري لاكاي - مروان حمدي

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