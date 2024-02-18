الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سائق بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة مدينة نصر حبس  5 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامهم بارتكاب واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمدينة نصر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة مدينة نصر تفيد بقيام 5 أشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص،وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث استدرج أحد المتهمين المجنى عليه «سائق»، إلى محل الواقعة، وتم إيهامه بعرض سيارة للبيع، وقام أحد المتهمين بخطف الحقيبة من المجني عليه وبداخلها المبلغ المالي.
وتم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة حبس سرقة مدينة نصر سائق

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