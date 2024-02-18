وزير الأوقاف يستقبل أمين مؤسسة الأوقاف بدبى

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي، ومحمد علي الكمزاري، مدير الاتصال المؤسسي، بديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على تجربة وزارة الأوقاف في إدارة وتنمية مال الوقف وتعظيم استثماره.

وخلال اللقاء أطلع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي على تجربة وزارة الأوقاف في إدارة وتنمية مال الوقف وتعظيم استثماره، وعلى جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخليًّا خارجيًّا.

من جانبه أشاد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.