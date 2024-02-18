الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يستقبل أمين مؤسسة الأوقاف بدبى

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي، ومحمد علي الكمزاري، مدير الاتصال المؤسسي، بديوان عام وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على تجربة وزارة الأوقاف في إدارة وتنمية مال الوقف وتعظيم استثماره.

txt

مسابقة الأوقاف 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

وخلال اللقاء أطلع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي على تجربة وزارة الأوقاف في إدارة وتنمية مال الوقف وتعظيم استثماره، وعلى جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخليًّا خارجيًّا.

من جانبه أشاد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي بتجربة الأوقاف المصرية في ‏الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره، مشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الأوقاف إدارة أموال الق ص ر بدبي

الأكثر قراءة

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

عاجل.. متحدث "الوزراء" يعلن عن مفاجآت فى اللائحة التنفيذية للتصالح بمخالفات البناء

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين