رفع كفاءة النواحي التجميلية بشارع الثورة بمصر الجديدة حتى ألماظة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، برفقة المهندس هشام عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للتجميل، اليوم الأحد، أعمال الإدارة في رفع النواحي التجميلية بشارع الثورة بمصر الجديدة وحتى ألماظة.

وتابع "الشرشابي" أعمال تقليم وتهذيب وتنسيق الأشجار والنخل ورفع كفاءة الزورعات بالأحواض التجميلية بطول الطريق، وكلف باستمرار العمل حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال.

وتأتي الأعمال في إطار المتابعة المستمرة واليومية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمه ومواكبة لما يتم من تطوير شامل بكافة أرجاء محافظة القاهرة.

هيئة نظافة القاهرة تواصل أعمال التوعية بمدارس القاهرة

وأعلنت هيئة نظافة القاهرة، أنه في إطار خطة التوعية العامة والإعلام بالهيئة وفي إطار التعاون بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وبين المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، عقدت ندوة لطالبات المرحلة الإعدادية بمدرسة تحيا مصر 1 بحى الأسمرات؛ بهدف غرس السلوكيات الإيجابية المطلوبة تجاه النظافة والتعريف بقضايا البيئة التى تشغل المجتمع.



وتناولت الندوة التعريف بالهيئة ودورها في مجال النظافة والتجميل والإنارة والإنقاذ المركزي وأهمية النظافة الشخصية في الحفاظ على الصحة العامة وتجنب الأمراض المزمنة.



وناقشت الندوة السلوكيات الإيجابية المطلوب إتباعها والسلوكيات السلبية المطلوب تجنبها للحفاظ على نظافة البيئة.



وطرح بالندوة أهمية دور عامل النظافة وضرورة احترام عمله بجانب مناقشة مشكلة التلوث وأنواعه وظاهرة الاحتباس الحراري.



ونوقش أهمية إعادة التدوير ومعالجة المخلفات المختلفة، ووجهت بعض الأسئلة للطلبة الطالبات لما دار في الندوة.

واختتمت الندوة أعمالها بمسابقة بين الطالبات لتحفيزهن على المشاركة والتأكد من وصول السلوكيات المطلوبة، وتفاعل عدد كبير منهم.

وتأتي الندوة في إطار حث طلبة وطالبات المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة على المشاركة الإيجابية في عمليات النظافة.

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته