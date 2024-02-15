الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هيئة "نظافة القاهرة" تطور ميدان السيدة عائشة ومحيط "الشافعي"

تطوير ميدان السيدة
تطوير ميدان السيدة عائشة

تابع اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة عائشة وشارع القادرية والشوارع الرئيسية والفرعية حتى محيط مسجد الإمام الشافعي. 

وتابع رئيس الهيئة، خلال جولته، الأعمال الميدانية لتطوير ورفع كفاءة ميدان السيدة عائشة من صلاح سالم بقطاع حي الخليفة من أعمال التطوير لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي، مواكبة لسلسلة المشروعات القومية التنموية والخدمية بالمنطقة. 

استخدام إمكانات الهيئة من المعدات اللازمة

وأكد رئيس هيئة نظافة القاهرة الدفع بالشؤون الفنية من سيارات الكنس الآلي وسيارات الشفط الجديدة والمياه والتريوسكلات واستخدام كل إمكانات الهيئة من المعدات اللازمة، كما الدفع بالورش الإنتاجية بأقسام الإنشاءات والتصميمات والحدادة واللحام والنقاش وكذلك الدفع بفرق العمل بالمركزية للنظافة علي مستوى المنطقة الجنوبية، والدفع بفرق العمل بالمركزية للتجميل والمشاتل والحدائق منا الدفع بفرق العمل بالمركزية للإنارة وكافة ملاحظي الإنارة.

وأكد الشرشابي أنه تم العمل علي رفع كفاءة منطقة محور صلاح سالم وصولا لميدان السيدة عائشة والشوارع الرئيسية والفرعية ومنها شارع القادرية والشوارع المؤدية إلى محيط مسجد الإمام الشافعي، مع الاهتمام بنشر سيارات الشفط الجديدة والمياه والتريوسكلات مع تقليم الأشجار والمزروعات ورفع كفاءة الحدائق، مع رفع نواتج التقليم مع تكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة ورفع المخلفات.

كما تفقد رئيس الهيئة أعمال الورش الإنتاجية لرفع كفائه شارع القادرية من إنارة ودهان البوابات الحديدية والأرصفة بطول الطريق بالشارع، بالإضافة إلى أعمال ترميم للبلدورات ورفع كفاءة كوبري السيدة عائشة، وعلى جانبي الطريق بمحور صلاح سالم. 

تطوير ميدان السيدة عائشة
تطوير ميدان السيدة عائشة
تطوير ميدان السيدة عائشة
تطوير ميدان السيدة عائشة
تطوير ميدان السيدة عائشة
تطوير ميدان السيدة عائشة
تطوير ميدان السيدة عائشة
تطوير ميدان السيدة عائشة
تطوير تطوير ميدان السيدة عائشة هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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