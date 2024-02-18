بينهم صلاح.. نجوم متوقع رحيلهم فى صيف 2024 على غرار مبابى

أحدثت تقارير رحيل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن صفوف الفريق نهاية الموسم ضجة كبيرة في العالم بعد أنباء اقترابه من ريال مدريد.

وكانت الصحف العالمية أكدت منذ أيام، خبر إبلاغ مبابي ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي، برحيله عن الفريق نهاية الموسم مع انتهاء عقده.

وسيكون صيف 2024 على موعد ناري مع صفقة القرن، باقتراب مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه أيضًا قد يشهد مفاجآت كبرى أخرى.

"الدستور" في السطور التالية يستعرض أبرز النجوم المتوقع رحيلهم عن فرقهم في صيف 2024.

محمد صلاح

نجمنا المصري وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح ولاعب ليفربول، مرشح بقوة للرحيل عن صفوف الريدز نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025 ولم يجدد حتى الآن عقده مع الفريق، وسط تقارير تشير بإنه يريد الرحيل مع يورجن كلوب مدرب الفريق الذي أعلن رحيله نهاية الموسم.

كما تشير التقارير، إلى أن صلاح قد يوافق على عرض اتحاد جدة المتوقع له في الصيف المقبل، والذي سيجعله أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

لوكا مودريتش

بات الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، على مقربة من الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو بعد 12 عامًا في صفوف النادي الملكي.

مودريتش أصبح أسير دكة البدلاء هذا الموسم مع المدرب كارلو أنشيلوتي، وخاصة بعد انضمام جود بيلينجهام الذي أصبح أساسيًا.

وقال تقرير شبكة "ريليفو"، إن لوكا مودريتش لا يُفكر في الاستمرار مع ريال مدريد في حال ظل وضعه كما هو حاليًا، حيث كان يأمل بأن ينهي موسمه الأخير بشكل أفضل من ذلك.

ويعتبر مودريتش هدف كبير لكبار أندية دوري روشن السعودي وعلى رأسها ناديا النصر والاتحاد.

توني كروس

من المتوقع أن يسير كروس على نهج مودريتش، ويغادر ريال مدريد في الصيف المقبل حيث لم يجدد بعد مع الميرنجي، والذي ينتهي في الصيف المقبل.

وقد يعود كروس إلى بوابة الدوري الألماني من جديد، حيث من المتوقع أن يعود لنادي باير ليفركوزن متصدر البوندزليجا.

ويلعب كروس موسمه العاشر مع ريال مدريد، منذ انتقاله في 2014 قادمًا من بايرن ميونخ.

فيكتور أوسيمين

من ضمن الأسماء المتوقع مغادرتها في صيف 2024، هو النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي والذي أكد رئيس الفريق الإيطالي إنه سيغادر بنسبة 99% في الصيف رغم تجديد عقده.

ويحظى أوسيمين باهتمام كبار أوروبا بجانب أندية السعودية، وتم وضع اللاعب كأولوية لباريس سان جيرمان لتعويض رحيل مبابي المحتمل للريال.

وكان ألمح أوسيمين في كأس الأمم الماضية، إلى نيته مغادرة نابولي نهاية الموسم وقال: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو أحد أكبر الدوريات في العالم، أريد إنهاء الموسم مع نابولي بقوة ثم اتخاذ القرار الذي اتخذته بالفعل".

وتوج فيكتور أوسيمين، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، والتي منحها له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الحفل الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.