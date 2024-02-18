الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقًا فى حوض أرض زراعية بالمنيا

مصرع طفل غرقا في
مصرع طفل غرقا في حوض أرض زراعية

لقي طفل مصرعه غرقًا في حوض أرض زراعية بمركز العدوة في المنيا.

تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بمصرع «طفل» غرقًا في حوض أرض زراعية بإحدى قري مركز العدوة.

انتقل فريق الحماية المدنية وسيارة الإسعاف والشرطة، وتبين مصرع (ع – ن – ا – ع- 3 سنوات)، مقيم بإحدي قري مركز العدوة، غرقًا في حوض أرض زراعية، أثناء اللهو برفقة أسرته.

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تم انتشال جثة «الطفل»، وإيداعها مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، عن وفاة الطفل باسفكسيا الغرق وما تبعه من توقف بالقلب والتنفس.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة الطفل عقب التعرف عليه من أهليته، وكلفت البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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