"خبته فى الدولاب"..القبض على سيدة وعشيقها متورطين فى ارتكاب جريمة الزنا بالقطامية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سيدة وعشيقها متورطين في ارتكاب جريمة الزنا في حق الزوج بمنطقة القطامية.



تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من مواطن بضبطه رجل برفقة زوجته داخل شقته بدائرة قسم شرطة القطامية، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على الزوجة وعشيقها.



وتبين أنه أثناء عودة الزوج من عمله فوجئ بقيام زوجته بإغلاق الباب من الداخل فطرق الباب بقوة وعندما فتحت له الزوجة كانت فى حالة توتر، ولدى دخوله غرفة نومه فتح الدولاب ليجد شابًا بداخله.



وتبين من التحريات وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة والشاب، وأنه كان يحضر لممارسة الرذيلة معها داخل الشقة حتى ضبطهما الزوج.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.