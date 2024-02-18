عيد حماد: مصر ستظل المدافع والمساند الأول للقضية الفلسطينية

استنكر النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، قائلا: "الدولة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها".

وأكد النائب عيد حماد، في بيان له، أن الدولة المصرية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معقبا: "القضية الفلسطينية ستظل محل اهتمام وتقدير من الدولة المصرية برفض مخطط الكيان الصهيوني والتصدي له بجميع الطرق حفاظا على أمنها القومي".

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية ستظل المدافع والمساند الأول للقضية الفلسطينية، وستدافع عن حقوق الفلسطينيين من خلال التصدي لتهجيرهم خارج أراضيهم، لافتا إلى أن تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم يعني تصفية القضية الفلسطينية للأبد.

حماد: الدولة بذلت وما زالت تبذل جهودًا حثيثة من أجل إنهاء الصراع

وأشار النائب عيد حماد إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت وما زالت تبذل جهودا حثيثة من أجل إنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية، موضحا أن جهود الدولة المصرية لا تتوقف على مختلف المستويات.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية، المقدم من النائب تيسير مطر.

وتناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعى نفس التحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير التى تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التى تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، وعدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، ما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.