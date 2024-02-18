الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: أكياس النيكوتين "Zyn" تهدد القلب ونمو الدماغ

أكياس النيكوتين
أكياس النيكوتين

ازدادت شعبية أكياس النيكوتين "Zyn" في السنوات الأخيرة، حيث تم الترويج لها بشكل كبير لقدرتها على توفير الإحساس الفوري بالتحفيز واليقظة الذي يحدث بعد وقت قصير من استهلاك النيكوتين أو امتصاصه في الجسم.

 

وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، فإنه رغم عدم احتواء هذه الأكياس على أوراق التبغ، يسوقها البعض على أنها "مُحسّنة للحياة"، ويستخدمها الأفراد لأغراض مختلفة تتراوح بين زيادة التركيز أثناء التدريبات والتمرينات الرياضية، وتوفير منسوب عال من النيكوتين على مدار اليوم.

 

وقال التقرير، إن مبيعات أكياس النيكوتين Zyn شهدت زيادة كبيرة، وفي عام 2023، تم شحن ما يقرب من 385 مليون علبة تشبه عبوات النعناع "Ice Breaker"، التي تحتوي على أكياس بيضاء بحجم الظفر، في الولايات المتحدة؛ ما يمثل زيادة بنسبة 62% عن عام 2022، ومع ذلك، فإن الآثار الصحية بعيدة المدى لا تزال غير مؤكدة.

 

وأضاف التقرير، أن كل كيس من هذه الأكياس يمتلئ بملح النيكوتين، الذي يتم امتصاصه في مجرى الدم عن طريق الفم، كما أنها تأتي بنكهات مختلفة مثل القهوة والنعناع البارد، ورغم خلوها من التبغ وما يسببه التدخين من مخاطر صحية، إلا أن النيكوتين يمكن أن يكون ضارًا أيضًا، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

 

وأكد الدكتور جوناثان فولدز أستاذ علوم الصحة العامة والطب النفسي، أن أكياس النيكوتين Zyn من المحتمل أن يكون لها تأثير صغير، مبينا أنها تهدد صحة القلب والأوعية الدموية.

 

وأشار إلى أن أكياس Zyn تحتوي على كميات أقل من النيكوتين مقارنة بالسجائر، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر؛ إذ إن النيكوتين وهو منبه مسبب للإدمان، يغير كيمياء الدماغ عن طريق إثارة تفاعلات كيميائية تخلق مشاعر مؤقتة من المتعة والتركيز في الدماغ، ومشاعر المتعة هذه سببها جزئيًا أن النيكوتين يزيد من مستويات هرمون الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعزز من الشعور بالسعادة.

 

وبين أنه مع مرور الوقت، يصبح الدماغ أقل استجابة لتأثيرات النيكوتين، ويصبح الأفراد بحاجة إلى جرعات أعلى من النيكوتين لتجربة نفس المستوى من المتعة؛ ما يؤدي إلى ما يعرف بالتحمُّل ومقاومة الأدوية هو تراجع أو نقص استجابة الشخص للدواء، وبالتالي حدوث تغيرات في أجزاء الدماغ الأخرى التي لها علاقة بالتعلم، والتوتر، وضبط النفس، وهذا ما يقود إلى الإدمان في النهاية.

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارتان لقوات الاحتلال على مناطق شمال قطاع غزة (فيديو)

عاجل.. "صحيفة إسرائيلة": شرط أمريكى قبل تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

عاجل.. القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق النار على مدينة رفح الفلسطينية (فيديو)

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج