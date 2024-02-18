سماح أبوبكر تروى لـ"الشاهد" كواليس مبادرة "التثقيف المالى للأطفال" (فيديو)

قالت سماح أبو بكر، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن "ظاهرة التنمر لم تكن موجودة في الماضي، كما أن الأطفال في زمننا الحالي أصبحت مشاعرهم حساسة للغاية، ويعتبرون التوجيهات والإرشادات التي يقولها أولياء لهم أنها من أنواع التنمر، وذلك ما يتسبب في توتر العلاقات بينهم، بالإضافة إلى إصابتهم بأمراض نفسية متعددة".

وأضافت أبوبكر، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: "يجب دائما أن نساعد الأطفال في تعلم كيفية التعبير عن مشاعرهم، كما أن هناك قضية هامة للغاية، وهي كيفية تعامل الأطفال مع النقود، ووثقت تلك التجربة بشكل شخصي من خلال ذهابي إلى إحدى القرى في محافظة الغربية، برفقة المجلس القومي للمرأة، للعمل على مبادرة اسمها "التثقيف المالي للأطفال"، وتحدثنا معهم عن هذا الموضوع عن طريق الحكايات.

وواصلت: "شملت المبادرة كيفية استغلال النقود لدى الأطفال بشكل استثماري لتحقيق عوائد مالية أكبر، وجلست مع الأطفال لمدة طويلة من سرد الحكايات المختلفة حول قصص ناجحة لأطفال استطاعوا أن يدبروا أموال عدة من خلال تنفيذ أفكار مختلفة رغم سنهم الصغير".