الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"جريمة بختم الصهاينة".. قصواء الخلالي تشيد بتحقيق "الدستور" عن ضحايا العمى في الحرب (فيديو)

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بالتحقيق الصحفي الذي أعدته جريدة "الدستور" في عدد الغد، بعنوان: "جريمة بختم الصهاينة".. فلسطينيون فقدوا بصرهم فى العدوان الإسرائيلى: "لا نعرف من أين تأتينا الرصاصة"، مشيرة إلى غلاف الموضوع الذي يعبر عن المشهد في غزة.

«جريمة بختم الصهاينة».. فلسطينيون فقدوا بصرهم فى العدوان الإسرائيلى: «لا نعرف من أين تأتينا الرصاصة»

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن التحقيق تناول استخدام الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة المحرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض، والذي تسبب بشكل كبير في إصابة الضحايا الفلسطينيين في أعينهم، ثم فقدان البصر بشكل نهائي، بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى التي تنقلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لمواصلة الحرب على غزة.

في المساء مع قصواء
فلسطينيون فقدوا بصرهم العدوان الإسرائيلى جريمة بختم الصهاينة قصواء الخلالي غزة في المساء مع قصواء الضحايا الفلسطينيين فقدان البصر الفسفور الأبيض جريمة الدستور

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

من الصلف والغرور إلى الاعتراف.. ماذا قال الإعلام الإسرائيلي بعد نصر أكتوبر؟ (وثائق سرية بخط اليد)

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

وثائق حرب أكتوبر.. دهشة كاتب بريطاني من هجوم مصر "الخاطف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج