"جريمة بختم الصهاينة".. قصواء الخلالي تشيد بتحقيق "الدستور" عن ضحايا العمى في الحرب (فيديو)

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بالتحقيق الصحفي الذي أعدته جريدة "الدستور" في عدد الغد، بعنوان: "جريمة بختم الصهاينة".. فلسطينيون فقدوا بصرهم فى العدوان الإسرائيلى: "لا نعرف من أين تأتينا الرصاصة"، مشيرة إلى غلاف الموضوع الذي يعبر عن المشهد في غزة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن التحقيق تناول استخدام الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة المحرمة دوليا مثل الفسفور الأبيض، والذي تسبب بشكل كبير في إصابة الضحايا الفلسطينيين في أعينهم، ثم فقدان البصر بشكل نهائي، بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى التي تنقلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لمواصلة الحرب على غزة.