الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سماح أبو بكر لـ"الشاهد": نحتاج لتربية الآباء قبل الأولاد

سماح أبو بكر عزت
سماح أبو بكر عزت

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إننا نحتاج إلى تربية الآباء قبل الأولاد.

وأضافت أبو بكر خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بعمل ورش عمل مع الأهل كثيرًا، الأم تقول لي ابني لا يقرأ اسألها هل أنتي تقرأي تقولي لا أنا بجيب له قصص، لو أنتي قرأتي معه قصة تعطيه من وقتك وهتكتشفي موهبته بسبب ذلك".

وأشارت إلى أن أغلبية الأهالي الآن لا تحفز أطفالها، مشددة على أن الخيال مهم جدًا، متابعة: "دافنشي رسم الغواصة في القرن الـ15 قبل اختراعاها في القرن الـ17".

وتابعت: "اترك الطفل يتخيل، بيكاسو فترة طفولته هي التي صعنته، والدته كانت تربي الحمام في المنزل لذلك تأثر بتربية والدته للحمام وانعكس ذلك على رسوماته، كما رسم الحمامة كشعار للسلام بسبب تأثره بطفولته" مؤكدة أن فترة الطفولة شكلت وجدان العديد من العظماء مثل طه حسين.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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