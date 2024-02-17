وثائق حرب أكتوبر السرية.. ماذا كان الإعلام الإسرائيلى يقول قبل النصر العظيم؟ (صور)
لعب الإعلام المصري عامةً والعسكري خاصةً دورًا مهما في مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر1973م ليختلف تمامًا عن الوضع الذى كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيو 1967م، حيث خرج الإعلام المصري إلى نطاق التأثير الإقليمي والدولي وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية والتحم بالأحداث العربية والعالمية.
واكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصري بمصداقيته خاصهً أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نيه الهجوم يوم السادس من أكتوبر.
ونشرت وزارة الدفاع المصرية بعض الأمثلة من تصريحات القادة الإسرائيليين قبل وأثناء وبعد المعركة حرب أكتوبر ٧٣.
- منذ عام ٦٧ وإسرائيل تطلق دعاواها عن تفوقها والقدرة على العمل الجاد أو التخطيط المنسق السليم، وعلى ذلك فإنه مجرد الزعم بالقدرة على التخطيط لاقتحام مانع مائى مثل قناة السويس، واختراق خط حصین مثل قلاع بارليف إنما هو أمر يستحيل على العرب إنجازه، إذ يصعب تحقيقه على أكثر الجيوش تقدما وأقواها وأحدثها تسليحا فكيف بالجيوش العربية المتخلفة.
- صرح ديان في ١٩٦٧/٦/١٢ مخاطبا جمعا من الصحفيين: “منذ أسبوع مضى من كان يحلم بأمن كهذا أو بحدود كهذه؟ - ثم تمر ست سنوات حافلة بالجهد والإنفاق على تقوية هذه الحدود وتدعيم هذا الأمن إلى الدرجة التي وصفها ديان بأنها أصبحت الصخرة التي سوف تتحطم عليها عظام المصريين”.
- مبادرة الرئيس السادات في فبرایر ۱۹۷۱ - جاء رد فعل إسرائيل معبرا عن نواياها الحقيقية وأكد وزیر دفاعها موشی دیان أنه ليس لدى إسرائيل أى نية للانسحاب من أفضل خط استولت عليه.
- قول الجنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان الاسرائيلي السابق عن خط بارليف أنه سيكون مقبرة للجندي المصري.
- الجندي المصري أفسد رأى هذا القائد أنه سيكون مقبرة للجيش المصرى.