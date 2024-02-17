"كسروا الشباك".. حبس سائق وعاطل سرقا عملات أجنبية من منزل بقنا

أقر سائق وعاطل بتفاصيل ارتكابهم واقعة سرقة كمية من العملات الأجنبية من منزل أحد المواطنين في قنا، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكشف المتهمون أمام جهات التحقيق عن أنهما قاما بتسلق سور المنزل، ثم قاموا بكسر أحد النوافذ والتسلل منها إلى المسكن، موضحين علمهما بعدم وجود صاحبه بشكل دائم، فاستغلا ذلك ونفذا جريمة السرقة.

وأضافا أمام جهات التحقيق أنهما نجحا في الاستيلاء على كمية من العملات الأجنبية، وقاما باستبدالها عن طريق أحد الطلاب، وقد ألقت أجهزة الأمن القبض عليه وبحوزته المبالغ المذكورة.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت لغز سرقة كمية من العملات الأجنبية من داخل أحد المنزل بمحافظة قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.