السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كسروا الشباك".. حبس سائق وعاطل سرقا عملات أجنبية من منزل بقنا

حبس سائق
حبس سائق

 

أقر سائق وعاطل بتفاصيل ارتكابهم واقعة سرقة  كمية من العملات الأجنبية من منزل أحد المواطنين في قنا، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

وكشف المتهمون أمام جهات التحقيق عن أنهما قاما بتسلق سور المنزل، ثم قاموا بكسر أحد النوافذ والتسلل منها إلى المسكن، موضحين علمهما بعدم وجود صاحبه بشكل دائم، فاستغلا ذلك ونفذا جريمة السرقة.

وأضافا أمام جهات التحقيق أنهما نجحا في الاستيلاء على كمية من العملات الأجنبية، وقاما باستبدالها عن طريق أحد الطلاب، وقد ألقت أجهزة الأمن القبض عليه وبحوزته المبالغ المذكورة.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت لغز سرقة كمية من العملات الأجنبية من داخل أحد المنزل بمحافظة قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

 

العملات الاجنبية سرقة عملات أجنبية ضبط لصين في قنا سرقة منزل امن قنا

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