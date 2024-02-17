ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي للمنازل وسط قطاع غزة إلى 40 شهيدا

أفادت مصادر بقطاع الدفاع المدني في غزة، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد الشهداء إلى 40 في سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت نحو 10 منازل في مناطقتي الزوايدة ودير البلح وسط القطاع، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة في شارع السكة بمدينة بيت حانون شمال القطاع، وأخرى شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28،858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68،677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبها، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار مستشفى الأمل في خان يونس واستهدافه لليوم الـ26 على التوالي، ومنذ أسبوعين تتمركز دبابات الاحتلال أمام مبنى المستشفى.

وأضاف الهلال الأحمر - في بيان صحفي - أن الاحتلال منع وصول الامدادات الغدائية والطبية والوقود إلى مستشفى الأمل؛ الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وبتوقف العمل داخل المستشفى، بالتزامن مع تواصل إطلاق النار باتجاه مبنى المستشفى على مدار الساعة، ما يحد من حركة الطواقم داخل المستشفى ويعرض حياة المرضى والطواقم للخطر الشديد.

وشدد على أن حياة مرضى غسيل الكلى والجرحى من ذوي الاصابات الخطيرة في خطر جراء استمرار رفض الاحتلال توفير ممر إنساني آمن لنقلهم لمواصلة العلاج في مستشفيات أخرى.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال 7 من طواقمه لليوم الثامن على التوالي، الذين اعتقلهم خلال اقتحام مستشفى الأمل، فيما أفرج أمس عن طبيبين أفادوا بتعرضهم للضرب والتعذيب والتنكيل والإهانة.

ولفت إلى تواصل انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت لليوم الـ33 على التوالي عن محافظة خان يونس؛ ما أدى إلى انقطاع تواصل طواقم الجمعية المختلفة.