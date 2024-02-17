تقرير إسرائيلى: الاحتلال ارتكب مجازر غير مبررة فى غزة

اعترف ناحوم بارنياع، كبير محللي صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعمال نهب وهدم غير مبررة طالت منازل الفلسطينيين في غزة.

وقال بارنياع، في مقال الصحيفة، إن هذه الممارسات تلحق ضررًا هائلًا بإسرائيل وتستخدم ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

وكتب قائلًا: "في إحدى الحالات، صدر أمر بهدم منزل واحد في أحد الأحياء شمال قطاع غزة. أمر قائد كبير بتدمير جميع المنازل ليس لأنه مضطر لذلك، بل لأنه يستطيع إصدار أمر الهدم".

قرارات إسرائيلية أثارت خلاف

وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى أنه في بعض الحالات كانت تتخذ قرارات بشكل عشوائي وتثير خلافات بين القيادات، لافتًا إلى أن قرار تفجير مبنى المجلس التشريعي في غزة "البرلمان المؤقت" لم يعجب هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، فقد صدر عن قائد ميداني، ولم يكن له أي مبرر عملي، وكان الضرر عظيما، بحسب المقال في الصحيفة العبرية.

وأشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أقر بوقوع أعمال نهب في غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ133، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.