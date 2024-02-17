السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إيطاليا: أوكرانيا ستنضم للاتحاد الأوروبى والناتو بعد انتهاء الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم السبت، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لافتًا أن ذلك لا يمكن أن يحدث وهي لا تزال تخوض حربًا مع روسيا.

وأضاف تاياني، في مؤتمر ميونيخ للأمن "الرسالة إلى روسيا واضحة للغاية: أوكرانيا ستصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سنعمل على أن تكون أوكرانيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي".

لكنه أوضح أن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي مستحيل وهي لا تزال عالقة في صراع عسكري مع روسيا.

وتابع: "علينا أن نكون حذرين للغاية"، لأن خوض عضو في الحلف حربًا مع روسيا "يعني حربًا عالمية ثالثة".

وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي أوكرانيا شمال الأطلسي روسيا

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