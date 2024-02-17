السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه سيلتا فيجو ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإسباني.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم فريق برشلونة لمباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع:، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، كوبارسي

وسط الملعب: جواو كانسيلو، فرانكي دي يونج، بيدري، جوليس كوندي.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "مارتينيز، رافينيا، إيناكي بينا، فيرمين لوبيز، روميو، إلكاي جوندوجان، مارتين كاسادو، كوشين، مارك جوين، فورت".
ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد تعثره في مباراة الجولة الماضية بالتعادل أمام فريق غرناطة بثلاثة أهداف لكل منهما، ساعيًا للعودة مرة أخرى للمنافسة على صدارة البطولة والمربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كما تعد مباراة اليوم آخر اختبار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي الأسبوع المقبل في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويتطلع تشافي لتجهيز الفريق لتقديم أفضل أداء أمام نابولي والعمل على مواصلة مشواره بدوري الأبطالأ.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق سيلتا فيجو في استغلال تعثر برشلونة بالجولة الماضية وخطف انتصار يحسن به موقفه في جدول الترتيب في ظل سعيه للابتعاد عن قاع الجدول وصراع الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، مقابل 20 نقطة يحتل بها سيلتا فيجو المركز الـ17.

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ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، مقابل 20 نقطة يحتل بها سيلتا فيجو المركز الـ17.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، مقابل 20 نقطة يحتل بها سيلتا فيجو المركز الـ17.

 

تشافي برشلونة سيلتا فيجو الدوري الاسباني ليفاندوفسكى

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