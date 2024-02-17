نابولي يتعادل مع جنوى بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي

تعادل فريق نابولي مع ضيفه جنوى في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإيطالي، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق جنوى.

وحاول لاعبو كلا الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف مبكر لفرض سيطرتهم على مجريات اللعب ولكن أغلب المحاولات الهجومية لم تنجح في الوصول للشباك.

وسدد لاعبو نابولي كرتين على المرمى من أصل 9 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 3 تسديدات من 5 محاولات لفريق جنوى وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ لاعبو نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 71% مقابل 29% لصالح فريق جنوى.

واستمر استحواذ لاعبي نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، واكتسح لاعبوه الأداء الهجومي خلال الشوط الثاني.

وافتتح مورتن فريندروب التسجيل لجنوى في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

واستمرت المحاولات الهجومية والضغط من لاعبي نابولي من أجل تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

وسجل سيريل نجونجي هدف التعادل لفريق نابولي في الدقيقة 90 بصناعة من زميله جيوفاني دي لورينزو.

وسدد لاعبو نابولي 7 كرات على المرمى من 25 محاولة وخرجت 13 كرة من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل 4 تسديدات من 6 محاولات لفريق جنوى وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ لاعبو نابولي على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق جنوى.

ورفع نابولي رصيده لـ36 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما رفع جنوى رصيده لـ30 نقطة في المركز الـ12.

