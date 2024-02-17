كوناتي عن كيليان مبابي: الجميع يعرف أين سيذهب

تحدث الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومستقبله الذي ينتظره الجميع.

وعند سؤاله عن إمكانية انتقال مبابي لصفوف ليفربول أجاب في تصريحات بعد لقاء برينتفورد: “بكل صدق، هل تعتقد حقًا أنه سيأتي إلى هنا؟ نعلم جميعًا إلى أين سيذهب، لذلك لا، نحن لا نفكر فيه حتى في هذا الفريق”.

تقرير: بيريز أبلغ لاعبى ريال مدريد بانضمام كيليان مبابى

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، مستجدات مفاوضات ريال مدريد مع كيليان مبابي بعد تأكد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وقال الصحفي “سانت أونا”، إن فلورنتينو بيريز بالفعل أعلن عن وصول كيليان مبابي الموسم المقبل لبعض اللاعبين في غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد.

وكان كيليان مبابي أبلغ ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، برحيله عن الفريق نهاية الموسم بعد انتهاء عقده وفقًا لجميع الصحف العالمية.

كيليان مبابي بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011، وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ولعب مبابي 290 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 243 هدفًا وصنع 105 لزملائه في الفريق.

كيليان مبابي بدأ تمثيل المنتخب الفرنسي الأول في 25 مارس 2017 وهو في سن الثامنة عشرة و3 أشهر و5 أيام، وكانت أولى مبارياته أمام منتخب لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2018 وانتصر المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، ومنذ ذلك الحين لعب 75 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 30 لزملائه.