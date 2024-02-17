السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كوناتي عن كيليان مبابي: الجميع يعرف أين سيذهب

مبابي وكوناتي
مبابي وكوناتي

تحدث الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومستقبله الذي ينتظره الجميع.

وعند سؤاله عن إمكانية انتقال مبابي لصفوف ليفربول أجاب في تصريحات بعد لقاء برينتفورد: “بكل صدق، هل تعتقد حقًا أنه سيأتي إلى هنا؟ نعلم جميعًا إلى أين سيذهب، لذلك لا، نحن لا نفكر فيه حتى في هذا الفريق”.

تقرير: بيريز أبلغ لاعبى ريال مدريد بانضمام كيليان مبابى

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، مستجدات مفاوضات ريال مدريد مع كيليان مبابي بعد تأكد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وقال الصحفي “سانت أونا”، إن فلورنتينو بيريز بالفعل أعلن عن وصول كيليان مبابي الموسم المقبل لبعض اللاعبين في غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد.

وكان كيليان مبابي أبلغ ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، برحيله عن الفريق نهاية الموسم بعد انتهاء عقده وفقًا لجميع الصحف العالمية.

كيليان مبابي بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011، وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

ولعب مبابي 290 مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 243 هدفًا وصنع 105 لزملائه في الفريق.

كيليان مبابي بدأ تمثيل المنتخب الفرنسي الأول في 25 مارس 2017 وهو في سن الثامنة عشرة و3 أشهر و5 أيام، وكانت أولى مبارياته أمام منتخب لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2018 وانتصر المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، ومنذ ذلك الحين لعب 75 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 30 لزملائه.

إبراهيما كوناتي كوناتي ليفربول كيليان مبابي مبابي

مواد متعلقة

أول تعليق من أنشليوتي على تقارير رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

تقرير: بيريز أبلغ لاعبى ريال مدريد بانضمام كيليان مبابى

الأكثر قراءة

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام برينتفورد

تغريم رضا عبدالعال 15 ألف جنيه فى سب ثلاثى الأهلى

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج