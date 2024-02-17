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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

قبل "مسار إجباري".. تعرف على أهم أدوار الفنان عصام عمر

عصام عمر
عصام عمر

تصدر الفنان الشاب عصام عمر، التريند خلال الأيام الماضية وذلك بعد الإعلان عن برومو مسلسل مسار إجباري المقرر عرضه رمضان الجاري 2024 بمشاركة الفنان أحمد داش وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال السطور التالية تستعرض "الدستور" أهم أدوار عصام عمر قبل عرض مسلسل مسلسل إجباري

عام 2014 بدأ عصام عمر مسيرته الفنية من خلال مسلسل "لما تامر ساب شوقية"، ثم حصل على متنوعة في أعمال أخرى منها مسلسل "لا تطفئ الشمس" بطولة ميرفت أمين، وريهام عبدالغفور، ومحمد ممدوح، ثم مسلسل "الرحلة" مع باسل خياط، وآسر يس، ثم مسلسل "الآنسة فرح" الجزئين الأول والثاني مع أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وتامر فرج.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجباري لعصام عمر وأحمد داش

وظهر عصام عمر في مسلسل "الاختيار" الجزئين الثاني والثالث، كما شارك في مسلسل "سوتس بالعربي" مع آسر يس، وأحمد داوود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، ولعب دورًا مهمًا في مسلسل "منورة بأهلها" للمخرج يسري نصرالله.

وخلال 2023 لعب عصام عمر أول بطولة له في مسلسل "بالطو"، الذي عرض على منصة "واتش إت"، وكان المسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج عمر المهندس، وحصل على جائزة أفضل وجه صاعد عن دوره في مسلسل "بالطو"، في مهرجان الدراما المصرية لعام 2023، وشاركه الجائزة طه دسوقي عن مسلسل "موضوع عائلي"، وعمر الشريف عن "تحت الوصاية".

جدير بالذكر أن أحداث مسلسل مسار إجباري للفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش ستدور في منطقة شعبية ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين عكس يعض تمامًا في كل شئ، حتي أن أحدهما طالب في إحدى الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي أمر إخوتهما.

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