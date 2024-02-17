السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل مصنع مواسير بالعاشر من رمضان

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق محدود نشب بمجموعة مخلفات داخل مصنع مواسير بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع مواسير بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبيَّن من التحريات الأولية نشوب الحريق في مجموعة مخلفات داخل المصنع، فيما تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة علي حريق مصنع مواسير العاشر من رمضان حريق مصنع مخلفات

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