البطريرك يونان يحتفل برتبة درب الصليب في الأسبوع الأول من زمن الصوم الكبير

احتفل البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، برتبة درب الصليب في يوم الجمعة من الأسبوع الأول من زمن الصوم الكبير لهذا العام، وهي تُقام أيّام الجمعة من أسابيع الصوم الكبير، في كنيسة مار أغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.

وشارك في الرتبة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، وجمع من المؤمنين.

خلال الرتبة، طاف البطريرك مار أغناطيوس داخل الكنيسة متأمّلًا بمراحل درب الصليب، فيما تلا المؤمنون الترانيم العذبة الخاصّة بهذه الرتبة بلحن الآلام.