السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عصابتين لسرقة المساكن والكابلات الكهربائية في قنا والوادي الجديد

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتي أمن (قنا – الوادى الجديد) من ضبط تشكيلين عصابيين لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات المساكن والكابلات الكهربائية.

في مديرية أمن قنا؛ ضبط سائق وعاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزتهم جزء من المبلغ المستولى عليه.

 وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق السور وكسر النافذة الخاصة بالمسكن مُستغلين عدم تواجد مالكه بصورة دائمة، وقيام إثنين منهم بتغيير جزء من العملة الأجنبية المستولى عليها من خلال (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي من العملات الأجنبية).

وبمواجهته، أقرّ بذلك وأضاف بشراء تلك العملات بغرض بيعها والاستفادة من فارق سعر العملة.

وفي مديرية أمن الوادي الجديد؛ ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفرافرة لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة 4 كابلات كهرباء طاقة شمسية مختلفة الأطوال من داخل مزرعة كائنة بدائرة المركز. 

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره قنا الوادي الجديد تشكيلين عصابيين سرقات المساكن الكابلات الكهربائية

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