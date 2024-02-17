الفتوى والتشريع تقضي بتحصيل القيمة الإيجارية للمناطق السياحية إبان فترة كورونا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بمبنى مركز تنمية المرأة بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الفتوى ردا على خطاب وزارة التنمية المحلية بشأن طلب المركز بوقف تحصيل القيمة الإيجارية لها بسبب اتخاذ الدولة تدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الفتوى والتشريع أن العقد شريعة المتعاقدين، والحدث جاء بما يتوافق مع الالتزام بالعقود، مع مراعاة الدولة المناطق السياحية.

وتابعت الفتوى والتشريع أن المركز مختص ببيع بعض المنسوجات والبضائع السياحية وهو مالم يشملها قرارات مجلس الوزراء بوقف البيع وبالتالي لم يتأثر المركز بقرارات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ممثلة في مجلس الوزراء.