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مصر

"البحوث الفلكية": ظاهرتان فلكيتان تزينان السماء الخميس المقبل

أشرف تادرس
أشرف تادرس

قال أستاذ الفلك بـالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادرس، إن يوم الخميس المقبل سيشهد ظاهرتين فلكيتين مميزتين يمكن رؤيتهما ورصدهما في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء. 

وأوضح "تادرس"، في تصريحات، اليوم السبت، أن الظاهرة الأولى يقترن فيها القمر مع الحشد النجمي "خلية النحل Beehive" في برج السرطان، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي "خلية النحل" بالعين المجردة يوصي باستخدام تلسكوب صغير، حيث نراه جوار القمر في السماء طوال الليل إلى بداية غروب المشهد بحلول الساعة الخامسة صباحًا تقريبًا.

وأشار إلى أن الحشد النجمي "خلية النحل" يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها العالم الفلكي "جاليليو" لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609، حيث تمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.

كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية"

وبالنسبة للظاهرة الثانية، أوضح أستاذ الفلك أن كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية"، وكوكب المريخ "الكوكب الأحمر"، سيكونان مقترنين بحلول الساعة 5:20 صباحًا تقريبًا في ذلك اليوم، إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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وأضاف أن الكوكبين سيقتربان من بعضهما البعض قبل هذا الموعد بأسبوع تقريبًا، ثم يبدآن في الابتعاد عن بعضهما البعض بعد هذا الموعد وحتى نهاية الشهر.

وعن مصطلح الاقتران، نوه أستاذ الفلك، بأنه يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليست له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقية بينهما فهي كبيرة جدًا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برج السرطان ظاهرتين فلكيتين

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