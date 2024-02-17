السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظة الحديدة اليمنية

الضربات الأمريكية
الضربات الأمريكية البريطانية

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الجمعة، غارات جوية جديدة، على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة غرب اليمن.


ونفذت المقاتلات الأمريكية والبريطانية 7 غارات على مواقع وتحركات لـ "أنصار الله"، على ساحل المحافظة المطلة على البحر الأحمر.


وشن الطيران الأمريكي والبريطاني غارتين على منطقتي الكُويزي والطائف في مديرية الدُريهمي جنوب الحديدة، مشيرًا إلى أن غارتين جويتين أخريين استهدفتا محيط معسكر الدفاع الساحلي شمال مدينة الحديدة.


كما تعرض منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه جنوب شرقي الحديدة إلى غارة جوية نفذتها مقاتلات أمريكية وبريطانية، في ظل تحليق جوي مكثف مستمر منذ ساعات في أجواء الحديدة.


ويأتي القصف الجوي المكثف على "أنصار الله" في محافظة الحديدة، بعد ساعات من سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمةً إرهابية.

وجاءت سلسلة الغارات الأمريكية والبريطانية على محافظة الحديدة، غداة إعلان "أنصار الله"، إصابة سفينة بريطانية إثر استهدافها بقصف صاروخي للجماعة أثناء إبحارها في خليج عدن.


وفي 17 يناير الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمةً إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

 

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