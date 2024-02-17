السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأخدود يحقق فوزا مفاجئا على الأهلى فى الدورى السعودى

أهلي جدة والأخدود
أهلي جدة والأخدود

حقق الأخدود فوزا مفاجئا على ضيفه الأهلي 3 /2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الأخدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم الأخدود في الدقيقة 25 عن طريق أليكس كولادو، قبل أن يسجل سولومون كفيركفليا لاعب الأخدود هدف التعادل للأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 43 سجل حمد آل منصور الهدف الثاني للأخدود، فيما أدرك الأهلي التعادل مجددا عن طريق روبرتو فيرمينو من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 سجل الأخدود هدف الفوز عبر لياندر تاوامبا.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل الطائي مع مضيفه الوحدة 1 /1.

وتقدم الوحدة في الدقيقة 72 عن طريق جواد ياميق، قبل أن يدرك الطائي التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق أندري كورديا.

ورفع الوحدة رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع الطائي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

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