سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

كم سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 فبراير 2024؟

سعر الجنيه الذهب اليوم 16 فبراير 2024 بختام تعاملات الصاغة هو 29080 وبزيادة قدرها 120 جنيها عن سعر أمس.

سعر الذهب اليوم الجمعة بختام تعاملات الصاغة

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، بختام تعاملات الصاغة، ارتفاعا جديدا بعد آخر انخفاض سجله أمس الخميس.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

سجل سعر الذهب عيار 24 بختام تعاملات اليوم 4154 بارتفاع قدره 17 جنيها عن سعر أمس الخميس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 فبراير 3653 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 3116 جنيها بارتفاع 13 جنيها عن سعر أمس.

سعر الذهب بالدولار اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 ارتفاعا في البورصة العالمية بالدولار، حيث سجل سعر الذهب اليوم حوالي 2004 دولار للبيع، بينما للشراء يسجل حوالي 2003 دولار

أسعار الذهب أمس الخميس 15 فبراير 2024

سعر الذهب عيار 24 أمس الخميس 15 فبراير

استقر سعر الذهب عيار 24، الخميس 15 فبراير 2024، نهاية التعاملات 4137 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 أمس الخميس

استقر سعر الذهب عيار 21 أمس الخميس 15فبراير 2024، فى نهاية التعاملات ليسجل 3620 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 أمس الخميس 15فبراير 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، امس الخميس 15 فبراير نهاية التعاملات، استقرارًا ملحوظًا ليصل إلى 3103 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب أمس الخميس 15 فبراير 2024

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 15 فبراير داخل محلات الذهب وسوق الصاغة نهاية التعاملات، ليسجل سعر 28960 جنيها.