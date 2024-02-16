الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أكمل نجاتى لـ"صالون التنسيقية": نحتاج خبراء اقتصاد لديهم قدرة للتطبيق على أرض الواقع

أكمل نجاتي
أكمل نجاتي

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا لدينا بعض المعوقات، مضيفًا: "نحتاج خبراء في الاقتصاد لديهم قدرة حقيقية في التطبيق على أرض الواقع لتوفيق الأوضاع الاقتصادية الداخلية من خلال ضبط سعر الدولار وغيره الكثير".

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي جاء تحت عنوان: "التوجهات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.. طموح وتحديات".

وأشار إلى ضرورة أن تكون الأفكار الاقتصادية بالأرقام المتاحة ومعدلات النمو، ولا بد من إيجاد حل للمعوقات ومنها أزمة الدين، مضيفًا أن المصطلحات التي وردت في وثيقة ملكية الدولة غير إيجابية وهناك أفكار أخرى ومنها الصكوك ولكنها لم تفتح الباب أمام الأفراد.

وأوضح أن الدين إذا كانت له دراسة جدوى ومعرفة تسديده واقتصادياته يكون مقبولًا وحميدًا وليس سبة.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد سالم، ود. محمد محرم، ومحمد نصير، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب  والسياسيين.

النائب أكمل نجاتي الأوضاع الإقتصادية آثار الأزمة الاقتصادية أعباء الأزمة الاقتصادية أعضاء التنسيقية بمجلس الشيوخ

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