الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المنظمة العالمية للأرصاد: يناير الأكثر سخونة على الإطلاق

الأرصاد
الأرصاد

أفادت المنظمة العالمية  للأرصاد الجوية، بأن شهر يناير كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هطول الأمطار على مستوى العالم بلغ مستوى قياسيًا في يناير في أعقاب هطول أمطار قياسية في ديسمبر.

وكانت أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا أكثر رطوبة من المتوسط، بينما كانت أجزاء كبيرة من الجنوب الإفريقي وأمريكا الجنوبية أكثر جفافًا من المعتاد.

وامتد الاتجاه القياسي الذي شهده معظم عام 2023 إلى عام 2024، وللشهر الثامن على التوالي، تم تسجيل أرقام قياسية جديدة للحرارة.

وفي الوقت نفسه، وصلت درجات حرارة سطح البحر إلى مستوى قياسي لمدة 10 أشهر متتالية.

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وقالت هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، التي تستضيف المؤتمر السنوي لمؤتمر الأطراف، إنه بناءً على البيانات الحديثة، فإن "الحاجة الملحة للعمل المناخي لم تكن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية شهر يناير الشهر الأكثر سخونة هطول أمطار أكثر رطوبة

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