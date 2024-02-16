غدًا.. رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى يبدأ زيارة رسمية تشمل الأردن ومصر

يترأس صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وفد المجلس في زيارة رسمية تبدأ غدا، تشمل كلا من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وكل من مجلسي النواب في الأردن ومصر، تجسيدًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة معهما.

مباحثات مع رؤساء البرلمانات لتعزيز علاقات التعاون القائمة

ومن المقرر أن يعقد غباش، خلال الزيارتين، مباحثات مع رؤساء البرلمانات، ويلتقي عددًا من المسئولين في البلدين؛ بهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة، ومناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كل الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات.

ويضم وفد المجلس الاتحاد الإماراتي كلا من الدكتور أحمد عيد المنصوري وحشيمة ياسر العفاري وسالم راشد المفتول وسلطان سالم الزعابي ومحمد أحمد اليماحي وناعمة عبدالله الشرهان ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي أمين عام المجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشئون رئاسة المجلس.