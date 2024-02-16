خبير علاقات دولية: هناك قناعة بضرورة حل الدولتين بعد فشل السياسة الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما شهدناه من أحداث منذ السابع من أكتوبر الماضي، أثبت القناعة الدولية أن الحل السياسي في إقامة دولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هذه القناعة أثبتت أن سياسة القتل الجماعي والقمع والاستيطان، لم توفر الأمن لإسرائيل، ولكن ما يوفر الأمن هو السلام العادل وهو ما أكدته المقاربة المصرية منذ البداية.

وتابع: "طالما أكد الرئيس الرئيس السيسي على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، هو مفتاح السلام للمنطقة، ومن هنا بات العالم أجمع يؤكد تلك المقاربة المصرية التي تبناها الرئيس السيسي منذ اللحظات الأولى".

وواصل: "تبقى إشكالية مهمة متمثلة في رفض حكومة الحرب الإسرائيلية إعطاء الفلسطينيين كل حقوقهم المشروعة، وهذا منذ سنوات طويلة وليس مؤخرًا، ما يؤكد النوايا بتصفية القضية الفلسطينية وليس الحل الشامل العادل للقضية".