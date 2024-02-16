مسعود شومان لـ"الشاهد": التنوع الثقافي جعل الشخصيات المصرية غير مُستهلكة

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن نهر الثقافة المصرية له روافد، وهذه الروافد لها أهمية كبيرة في تكوين الشخصية المصرية، ولكن وراء هذه النصوص التراثية سنجدها واحدة وتجمع المصريين جميعهم حول بعض القيم، وهذه الروافد هي من جعلت الشعب المصري متماسك عبر التاريخ في ظل الأزمات التاريخية.

التراث الثقافي المصري

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكستراا نيوز”،:" لدينا أعمدة للشخصية المصرية، وهذه الأعمدة متواجدة على الأطراف وفي القلب، وفي بعض الفترات يحدث إهمال للأطراف، في ظل فترات الدولة المركزية، ولكن الآن في ظل وجود التطوير الذي تقوم به الدولة المصرية على الحدود عاد الاهتمام بهذه الأعمدة، حيث التعامل مع الحدود حاليًا على أنها مناطق ممر لا مناطق مقر، وهذا التفكير مكمن ثراء ومكمن خطورة في ذات التوقيت، حيث يتعلق التفكير الإيجابي لتلك المناطق أنها مناطق يعبر منها الثقافات المختلفة، ولكن هذا التنوع هو سمة أساسية من ملامح الشخصية المصرية، وهذا التنوع هو الذي أكسب مصر مكانتها العظيمة، حيث هذا التنوع جعل مصر متنوعة، لذا الشخصيات المصرية ليست كائنات مستهلكة، وهذا التنوع بمثابة حائط صد أمام المعادين لمصر".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.



